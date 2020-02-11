Ankara'da okullar tatil mi? Son dakika 12 Şubat Ankara'da okullar tatil oldu mu?

Ankara Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Ankara hava durumuna göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı'da aralıklı kar yağışı; Ankara ve Kırıkkale'de ise sabah saatlerinde hafif kar, zamanla yağmur ve karla karışık yağmur yükseklerinde hafif kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Ankaralılar kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil edildip edilmediğini merak ediyor. 12 Şubat Ankara'da okullar tatil edildi mi? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

12 ŞUBAT ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat’ta Ankara’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

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ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, 4 derece olması bekleniyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı'da aralıklı kar yağışı; Ankara ve Kırıkkale'de ise sabah saatlerinde hafif kar, zamanla yağmur ve karla karışık yağmur yükseklerinde hafif kar yağışı şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 3-5 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir.