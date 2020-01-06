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  3. Ankara'da okullar tatil mi? 6 Ocak Ankara'da son dakika okullar tatil mi?

Ankara'da okullar tatil mi? 6 Ocak Ankara'da son dakika okullar tatil mi?

Ankara'da okullar tatil mi" 6 Ocak Ankara'da son dakika okullar tatil mi"

Ankara'da okullar tatil mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Ankara'da 6 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağacağını söylemişti. Beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Öğrenciler Ankara'da okullar tatil mi? sorusuna yantı arıyor. İşte yanıtı..

 

Ankara'da okullar tatil mi? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ankara güne soğuk ve karlı havayla uyandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı hızlandı. Okula gştmekte zorlanan öğrenciler 6 Ocak Ankara'da son dakika okullar tatil mi? merak ediyor. İşte yanıtı..

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da okulların tatil olması ile ilgili yapılmış bir duyuru söz konusu değil. 

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ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da geçtiğimiz son 15 gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkisini hissettirecek. Pazartesi'nden itibaren 0 dereceye kadar düşmesi beklenen hava sıcaklığıyla birlikte kar görülecek. Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı havanın perşembe gününden itibaren açması bekleniyor.


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