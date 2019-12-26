26 Aralık'ta Ankara'da okullar tatil oldu mu? Ankara'da okullar tatil mi?

“Ankara’da okullar tatil oldu mu?” sorusu araştırılıyor. Ankara’da okullar tatil olacak mı? Kış aylarının gelmesi ile beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Ankara’da bugün havanın 6°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu olması bekleniliyor. Peki okullar tatil olacak mı?

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara’da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara’da bugün havanın 6°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu olması bekleniliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.