Ankara'da odasını ateşe veren psikiyatri hastası hayatını kaybetti

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ne bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı binasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, odasını ateşe vermesi sonrası hayatını kaybetti. Gerçekleşen yangında 2 kişi de hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan haberde, Ankara Hastanesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nin psikiyatri bölümünde tedavi gören 30 yaşındaki Mehmet Beşparmak, saat 04.30 sıralarında odasında yangın çıkardı.

OLAYIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Binanın 3'üncü katındaki tecrit odasında tedavi gören Mehmet Beşparmak, henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi. Alevler kısa sürede odayı sararken, hastanede oğlunun refakatçisi olarak kalan baba Kadir Beşparmak, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ATEŞE VERDİĞİ ODADA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan incelemede, yangını çıkaran Mehmet Beşparmak yatağında ölü bulundu. Yangında yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.