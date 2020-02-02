Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 304.875
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ankara'da corona virüsüne karşı ilaç sattığını söyleyen gaspçı yakalandı

Ankara'da corona virüsüne karşı ilaç sattığını söyleyen gaspçı yakalandı

Ankara'da corona virüsüne karşı ilaç sattığını söyleyen gaspçı yakalandı

Ankara'da, 'koronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yanına yaklaştığı yaşlı adamın cüzdanını gasbeden C.Ö. (70), mobese kamerasından tespit edilerek, yakalandı.

Ankara'da C.Ö., Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere de yayılan 'koronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyerek, yaşlı adamın yanına yaklaştı. İkna olan yaşlı adamın ilaç satın almak için para vermek üzere çıkardığı cüzdan, C.Ö. tarafından gasbedildi. C.Ö., cüzdanla kaçarken, yaşlı adamın şikayeti üzerine Ankara Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Mobese kayıtlarını inceleyen ekipler, C.Ö.'nün yerini belirledi. Kısa sürede yakalanan C.Ö., gözaltına alınırken, emniyette sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

DHA


Sosyeteye damat oluyor 
Veda yemeğine katılmamıştı! Özge Özpirinçci ortaya çıktı
Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor
'Akrabalarımla görüşmüyorum'
Aslı Enver barışma iddialarına son noktayı koydu!
<p>Olay, Aralık ayında Sancaktepe´de meydana geldi. İçinde maskeli 4 kişinin bulunduğu plakasız bir

Sancaktepe´de Film Sahnelerini Aratmayan Silahlı Saldırı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dikkat! Tencereler ölüm saçıyor

Yeni Peugeot 2008'den sonra yeni Toyota C-HR'ı kullandık, "200.000 TL'ye hangi SUV alınır?" sorusuna cevap aradık