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  3. Ankara'da korkunç cinayet... Genç kadın şizofren abisi tarafından öldürüldü

Ankara'da korkunç cinayet... Genç kadın şizofren abisi tarafından öldürüldü

Ankara'da korkunç cinayet... Genç kadın şizofren abisi tarafından öldürüldü

Ankara’da Özge Sazlı isimli kadın şizofren hastası abisi tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. A.C isimli katil AnkaraEmniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Başkentte önceki gün Mamak ilçesi Duralialıç Mahahallesi 958 sokakta bulunan Şelale evlerinde Özge Sazlı isimli genç kadın cinayete kurban gitti. Şizofren abisi ile aynı evde kalan Sazlı, abisi ile önce bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Şizofren olduğu öğrenilen katil A.C ise bıçağa sarıldı ve kardeşini öldürdü.

Arbeden çıkan sesler sonrasında Sazlı’nın komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Sazlı’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Sazlı’nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

Ankara Emniyet Cünayet Büro Amirliği’ne ulaşan olayın hemen ardından ekipler çalışmalarına başladı. Cinayet mahallinden kaçan katil zanlısı A.C aynı gün Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalanarak Ankara Emniyetine getirildi.

Burada yapılan sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan A.C tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. 

İHA

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