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Ankara'da kaçak kazı yapılan 6 kişi yakalandı

Ankara'da kaçak kazı yapılan 6 kişi yakalandı

Ankara’nın Sincan ve Bala ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Ankara’nın Sincan ilçesi ve Bala ilçesinde kaçak kazı yapan M.T. D.Ş. A.V. A.S. S.Y. ve E.S toplam 6 kişi Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla suçüstü yakalandı.

Yapılan operasyonlarda Sincan ilçesinde delme makinesi (2 adet ucu ile birlikte), (13) metre halat, (5) metre merdiven, (36) metre kablo ile muhtelif kazı malzemeleri (kazma, kürek, tırmık, balyoz, levye, bidon vb.) ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Bala ilçesinde ise delme makinesi (2 adet ucu ile birlikte) 35 metre kablo ile muhtelif kazı malzemeleri (kazma, kürek, çapa, balyoz, levye, bidon, testere, şerit metre vb.) ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Toplam 6 kişi ise Ankara İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına aldı.

İHA


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