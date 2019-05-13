Ankara'da 18 kaçak göçmen yakalandı

-Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, doğu illerinden yasa dışı ülkeye giriş yapan ve Avrupa’ya girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin kıyı illerine götürüldüğüne ilişkin istihbarat aldı.

Göçmenleri, kıyı şeridinde bulunan illere götürüldüğü tespit edilen şahıslar polis tarafından takibe alındı. Bunun sonucunda, Ankara Gölbaşı ilçesi Konya Yolu üzerinden durumundan şüphelenilen Mersin plakalı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde; pasaportu ve kimliği olmayan 18 Afgan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler üzerinde yapılan kontrollerde de sahte olduğu belirlenen 17 adet izin belgesi çıktı. M.E isimli araç sürücüsü ise göz altına alındı. Mahkemeye çıkarılan M.E Türk Ceza Kanunu’nun 79 maddesinde bulunan “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

(İHA)