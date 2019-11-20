Ankara su kesintisi: 20 Kasım Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintileri

Ankara su kesintisi vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) resmi internet sitesinde 20 Kasım kesintilerini yayınladı. Gölbaşı, Çubuk, Mamak, Keçiöree gibi belli bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. 20 Kasım Ankara'da sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aranıyor. ASKİ su kesintileri haberimizde..

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 20.11.2019 10:30:00

Tamir Tarihi: 20.11.2019 18:00:00

Detay: KARŞIYAKA MAH. GAFFAR OKKAN CADDESİNDEKİ ÇALIŞMA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ OLUŞMUŞTUR

Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAH. VE GAZİOSMAN PAŞA MAH.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 20.11.2019 09:20:00

Tamir Tarihi: 20.11.2019 12:00:00

Detay: YENİCE MAHALLESİ KÜMEEVLER ANA ŞEBEKE HATTINDA PATLAK OLMASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMISDIR

Etkilenen Yerler: YENİCE MAHALLESİ BİR KISMI

MAMAK

Arıza Tarihi: 20.11.2019 09:30:00

Tamir Tarihi: 20.11.2019 18:00:00

Detay: Mamak ilçesi Ekin mahallesi P17 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı kesintiden dolayı pompalar çalışmadığından dolayı 18.00a kadar su verilemeyecektir

Etkilenen Yerler: Ekin mahallesi ile Başak mahallesi nin bir kısmı üst kotları

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 20.11.2019 10:10:00

Tamir Tarihi: 20.11.2019 18:00:00

Detay: P17 pompa İle p-11 pompa istasyonunda enerjisa kaynaklı kesintiden dolayı pompalar çalışmadığından dolayı 18.00a kadar su verilemeyecektir

Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi,Beşikkaya mahallesi,Feridun çelik mahallesi,Başpınar mahallesi,Doğantepe mahallesi

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 20.11.2019 09:15:00

Tamir Tarihi: 20.11.2019 16:00:00

Detay: BAĞLUM HİSAR MAHALLESİ BAĞLUM BULVARI İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: HİSAR- KARAKAYA - KARŞIYAKA MAHALLELERİ