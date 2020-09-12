Ankara kum fırtınası görüntüleri! Kum fırtınası neden olur?

Ankara Polatlı'da kum fırtınası etkili oluyor. Bölgeden gelen görüntülerde kum fırtınası nedeniyle gündüzün geceye döndüğü görüldü. Korkulu anlar yaşayan vatandaşlar kum fırtınasını telefonlarına kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor...

ANKARA POLATLI KUM FIRTINASI GÖRÜNTÜLERİ

KUM FIRTINASI NEDEN OLUR?

Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur.

Ankara'da kum fırtınası