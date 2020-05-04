Ankara iftar, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Ankara ezan iftar ve sahur vakitleri 2020!

Ankara iftar, ezan ve sahur vakitleri hakkında bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tüm Müslüman alemi tarafından heyecan ve coşkuyla oruçlar tutuluyor. Gün boyunca oruç tuta vatandaşlar iftar saatleri hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Peki, Ankara iftar, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Orucun Allah katında sevabını göstermek için bir hadisi şerifte "Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allahü teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle Cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar." (Buhârî) buyrulur. Ankara iftar vakitleri 2020 hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARA İMSAK VAKTİ SAHUR SAATİ KAÇTA?

Ankara'da imsak vakti 03:59'da olacak.

ANKARA İFTAR SAATİ- AKŞAM EZANI KAÇTA?

Ankara'da iftar 19:53'de olacak.

2020 ANKARA İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Ankara imsakiyesinin tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ANKARA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

ORUÇ NEDİR?

Oruç, niyet ederek imsak vaktinden güneş batıncaya kadar yemekten, içmekten ve cinsî münâsebetten uzak durmaktır. Mükellef olup şartlarını bulunduran her Müslüman’a Ramazan orucunu tutmak farzdır.

“Ey îman edenler (Ramazan) oruc(u), sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (en-Nisa, 183)

“Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-” (Bakara, 2/183-185).

ORUCUN HİKMETLERİ NELERDİR?

Bu mübârek ayda, fânî lezzetlerden vazgeçip bâkî lezzetlere nâil olmanın sırrına, Hak Teâlâ’nın emir buyurduğu oruç ibadetiyle kavuşulur. Oruç tutan mü’min, dâimî bir ibâdet şuuru içinde nefs engeliyle mücâdele eder ve onu kontrol altında tutarak tesirini asgarîye indirir.

Oruç, hayat mücâdelesinde zarûrî olan “azim, sabır, sebat, irâde, kanaat, hâle rızâ, metânet, nefsânî arzulardan uzaklaşma” gibi hâllerin tâlimi ile ahlâkî durumumuzu kemâle erdirir. Nefsin yemek, içmek ve şehvetten yana, bitmez tükenmez arzularına karşı insanın şeref ve haysiyetini koruyucu bir kalkan vazifesi görür.

Yine oruç, mahrûmiyet ve açlık vâsıtasıyla, Cenâb-ı Hakk’ın lûtfettiği sayısız nîmetlerin kadrini hatırlatır. Yoksulların hâllerini düşündürüp onlar için duyacağımız merhamet ve şefkat hisleriyle yüreklerimizi hassaslaştırır. Şükran duygularını canlandırır. Bu vasfıyla oruç, sosyal hayattaki kin, hased, kıskançlık gibi toplumu huzursuzluğa boğan menfîlikleri bertaraf etmekte en müessir bir ibadettir.