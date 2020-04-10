Anjelika Akbar nereli? Anjelika Akbar kimdir? İşte biyografisi...

Besteci ve piyanist olan Anjelika Akbar’ın biyografisi sanatçının hayatını öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. “Anjelika Akbar nereli?” sorusunun yanıtı da bu bağlamda araştırılıyor. Asıl adı Anjelika Rosenbaum Akbar olan sanatçı 1969 yılında dünyaya geldi. Müzikle 2,5 yaşında tanışan sanatçı 4.5 yaşında üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu okula kabul edildi. İşte hayatı...



ANJELİKA AKBAR KİMDİR, NERELİ?

Asıl adı Anjelika Rosenbaum Akbar olan sanatçı, Kazakistan'da, müzisyen ve filozof bir baba ile yine müzisyen bir annenin çocuğu olarak 1969 yılında dünyaya geldi.

İlk piyano derslerini ailesinden aldı. 2,5 yaşına geldiğinde nota biliyor ve piyano çalabiliyordu. 3 yaşında piyano özel eğitimi almaya başladı. Moskova Konservatuvarı hocası ve Çin Harbin Konservatuvarı'nın kurucularından V. Lipovetsky ilk ustası oldu. 4 yaşındayken Mutlak Kulak * yeteneği fark edilen Anjelika Akbar, 4,5 yaşında Moskova Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin dikkatini çekti ve aynı konservatuvarın bünyesindeki, üstün yetenekli (harika çocuklar) öğrencilerin okuduğu okula kabul edildi.

Harika çocukların okuduğu okulun özelliği, eğitimin konservatuarın en parlak profesörleri tarafından verilmesiydi. Bu okulun öğrencilerinden dünyaca ünlü Alexei Sultanav ve Stanislav Yudenich gibi, Anjelika Akbar da en iyi öğrenciler arasında yerini aldı.

1993 yılında Türk vatandaşlığına geçen Anjelika Akbar Türkiye'ye geldikten sonra ise, Prof. İlhan Baran ve Doç. Ertuğ Korkmaz ile 20. Yüzyıl Armonisi, Doç. İstemihan Taviloğlu ve Doç. Turgay Erdener ile yürüttüğü bestecilik çalışmalarının yanı sıra Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın kurucu öğretim elemanları arasında yer aldı.

Anjelika Akbar, Rusya, Fransa, Almanya, Baltık Cumhuriyetleri, Orta Asya, Hindistan, KKTC, Katar ve Türkiye'de sayısız konserler vermiştir.

Anjelika Akbar'ın, besteci ve yorumcu kimliği dışında, yazar kimliğiyle ortaya çıkardığı ve Türkçe olarak kaleme aldığı "İçimdeki Türkiyem" adlı kitabı, 2011yılında yayımlandı. Akbar, Türkiye'de geçirdiği 20 yılını, "İçindeki Türkiye"yi anlatıyor. Ayrıca pek çok ulusal ve uluslar arası ödülün de sahibidir.

Anjelika Akbar, 2007 yılında mühendis Batu Tarman ile ikinci evliliğini yaptı. Yürek (d.1991) ve Timur (d.2008) adlarında iki erkek çocuk annesidir.

2013 yılında Anjelika Akbar’ın “Bach A L’Orientale” albümü üzerine Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan “Bach Alla Turca” adlı bale projesi gerçekleştirildi.

Albümleri :

1999 - Su

2003 - Bach A L' Oriantale

2005 - Bir Yudum Su

2009 - Raindrops by Anjelika

2010 - İçimdeki Türkiyem

2011 - Likafoni

2011 - Beni Unutma (Orijinal Film Müzikleri)

2014 - Vivaldi Four Seasons

2016 - Mutlu Aşk Şarkıları (Hakan Aysev ile)

2017 - Yol Ayrımı (Orijinal Film Müzikleri)

Kitapları :

2010 - İçimdeki Türkiyem

2011 - Uçan Köpek Baaşa