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  3. Anestezi teknikeri Seda'nın şüpheli sonu

Anestezi teknikeri Seda'nın şüpheli sonu

Anestezi teknikeri Seda'nın şüpheli sonu

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Seda Durmaz (25), dün işe gitmeyince mesai arkadaşları durumu polise bildirdi.

Muratpaşa İlçesi’ne bağlı Kızılarık Mahallesi’nde oturan Seda Durmaz’ın oturduğu daireye gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ve polis ekipleri balkondan girdikleri dairede, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Durmaz’ın vücuduna anestezide kullanılan bir ilacın enjekte edildiği tespit edildi. 

AYŞEGÜL’ÜN ÖLÜMÜNE BENZİYOR

Ankara’da 29 Temmuz’da doktor sevgilisinin evinde ölen anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın (25) kanında ‘propofol’ adlı anestezi ilacıyla birlikte çoğu antidepresan 7 farklı ilaç tespit edilmişti. 

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