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  3. Anaokulu ne zaman başlıyor? 2019 yılında anaokulları ne zaman açılıyor?

Anaokulu ne zaman başlıyor? 2019 yılında anaokulları ne zaman açılıyor?

Anaokulu ne zaman başlıyor" 2019 yılında anaokulları ne zaman açılıyor"

Anaokullarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Anaokulu ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim içerisinde okulların açılma ve eğitime ara verme tarihlerini yayınlıyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Uyum haftasında olan öğrenciler eğitimde kısa bir süre sonra başlayacak. İşte konu ile ilgili detaylar…

2019-2020 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. “Anaokulu ne zaman başlıyor?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim içerisinde okulların açılma ve eğitime ara verme tarihlerini yayınladı. Okulların 2019 yılında 9 Eylül’de açılıyor. Uyum haftası dahilinde olan öğrenciler ise 5-6 Eylül’de okulda hazır bulunacaklar.

ANAOKULU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul öncesi öğrencileri yeni girdikleri ortama kısa sürede uyum sağlamaları açısından 5-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi için okulda hazır bulunacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimleri yapılacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Okullar 25 Kasım tarihinde devam edecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında yapılacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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