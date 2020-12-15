Anaokulları ve kreşler açıldı mı? Ana sınıfı ve anaokulu arasındaki fark nedir?

Ana sınıfı ve anaokulu arasındaki fark gündemde merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçebiliyor. Yapılan açıklamada ana sınıflarında yüz yüze eğitimin başlamaması nedeni ile aradaki farkın ne olduğu binlerce aile tarafından araştırılmaya başlandı.

ANASINIFI VE ANAOKULU ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Anaokulu, 36-72 aylık çocukları, hayata ve ilkokula hazırlamak için, yarım gün veya tam gün eğitim veren eğitim kurumu. Resmi ya da özel olarak kurulabilirler. Ana sınıfı ile anaokulunu birbirine karıştırmamak gerekir. Anaokulları ilkokullara bağlı olmayan kurumlardır. Söz konusu bu kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir.

Ana sınıfı, sadece 5-6 yaşa hizmet verir ve bir ilkokulun bünyesindedir.

Kreşler, 0-24 aylık bebeklere hizmet veren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak açılabilen, özel veya resmi kurumlardır.

ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün açıklanan karar şu şekilde: "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

Buna göre, bugünden itibaren 36-72 aylık çocukların gittikleri anaokullarında yüz yüze eğitim başladı.