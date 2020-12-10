Anaokulları açılacak mı? Özel anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?
Özel anaokulları ve kreşler ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışan anne-babalar pandemi sürecinde çocuklarını kaydettiği özel anaokulları ve kreşlerin son durumunu öğrenmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir." açıklamasını yapmıştı. Peki, özel anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?
Özel anaokulları ve kreşler ile ilgili son durum gündemde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrasında "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir." açıklamasında bulundu. Ancak açıklamada resmi ve özel ayrımı yapılmamıştı. Peki, özel anaokulları ve kreşlerde son durum nedir? Özel anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?
ANAOKULLARI VE KREŞLERLERE İLİŞKİN KARAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrasında "Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir." açıklamasında bulundu.
ÖZEL ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇIK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak Valiliklere özel okulların da yüz yüze eğitime ara vermesi gerektiğine ilişkin yazı göderildiği bilgisi de paylaşıldı.
Bakanlığın son yazısının okullara ulaşmasının ardından, özel okulların da faaliyetlerini uzaktan eğitim şekilde sürdüreceği ifade ediliyor.
Valiliklerin karara uyulup uyulmadığını tespit etmek için çalışma başlatarak incelemelerde bulunacağı da öğrenildi.