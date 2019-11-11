Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Osmanlı Devleti zamanında Anabolu olarak adlandırılan yer günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisindedir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 11 Kasım Pazartesi günü çıkan soru…

A: Yunanistan

B: Bosna Hersek

C: Irak

D: Yemen

Doğru cevap: Yunanistan