Amuse-Bouche nedir? MasterChef Amuse-Bouche nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye’nin 26 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde adı geçen Amuse-Bouche mutfak severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen yarışmada şefler yarışmacılardan Amuse-Bouche yapmalarını istedi. Peki, Amuse-Bouche nedir, nasıl yapılır?



AMUSE-BOUCHE NEDİR, NASIL YAPILIR?

MasterChef Türkiye’de adı geçen Amuse-bouche Fransızca kökenli bir kelimedir. Amuse-Bouche anlamı Türkçe’de “Ağız Eğlenceliği” ya da “Damak Hoşluğu” diye çevrilebilir. Çoğunlukla kaşık üzerinde sunulan ve şefin estetik yaratıcılığını konukların ve ana yemeğin önüne geçmeden ortaya koymasını sağlayan bir çeşit aperatiftir.

Müşterilere yemek servisinden önce sunulan ve şefin ikramı olan bu atıştırmalıklar tat alma tomurcuklarını ana yemekten önce harekete geçirir böylece “ağız eğlenceliği” ile gerçek yemek deneyimine hazırlık yapılmış olur.

Bir şefin yeteneklerini ve ideallerini küçük ısırıklara dönüştürmesi olarak da tanımlayabileceğimiz “Amuse-bouche” tamamen müessesenin ikramı olarak sunulur ve menüde bulunmaz. Ana yemek siparişi alındıktan hemen sonra servis edilmesi uygun düşer.

Çoğunlukla bir kaşığın üstünde servis edilir ve genellikle uzakdoğu usülü çorba kaşıkları “Amuse-bouche” sunumları için tercih sebebidir.