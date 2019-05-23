Kilise'den devşirme gece kulübüne müsaade etmediler 40 kişi ile camiye çevirdiler

Connecticut eyaletinin Thomaston şehrindeki önceden kilise olan yapıyı şehirde yaşayan Makedonyalılar binayı satın alarak camiye çevirdi. Bina 6 yıl önce camiye dönüştürüldü. 2013 yılında İsveçli Hristiyanlardan alınan bina eskiden kilise olarak kullanılıyordu. Thomaston şehrinde 30 Osmanlı Makedon ailesi yaşıyor. Makedonya’dan göç eden ailelerin ve civarda yaşayan Müslümanların sık sık ibadet ve birlikte vakit geçirmek için geldiği camide Diyanet’ten bir imam görev yapıyor. Nur Cami Derneği’nin Başkanı Mensur Mersim açıklamalarda bulundu. Mersin ‘Burası eskiden kiliseydi. Kiliseden sonra gece kulubü oldu. Bir ibadet yerinin disko dönüşmesi bizi derinden yaraladı. Ve o an binayı satın alıp cami yapmak istedik. 40 kişi cami için uğraştık. Minaremizi ve ahizemizi özel olarak Türkiye’den getirdik.’ ifadelerini kullandı.

Nur Cami Derneği’nin yönetim kurulu üyesi Sezai Vahid ’20 Aralık 2013 yılında bankaya nakit para verecek satın aldık. Faiz ve haram asla girmedi. 25 Mayıs 2014 yılında Miraç Kandilinde ibadete açık. İfadelerini kullandı.

Vahid ayrıca ‘6 ay gibi kısa bir vakitte Allah’ın yardımıyla bitirdik. Orada Allah’ın yardımını gözle gördüm. Mesela kapı alınacak para derken hemen para geldi. New York’a kapı almaya gittik parasını ödeyeceğiz orada hemşehrimiz bizden dedi ve almadı’ dedi. Vahid, son olarak ‘Thomaston şehrinde herkesle aramız çok iyi. Kimin yardımı olursa işimizi bırakıp gidiyoruz. Önemli olan birlikte huzurla yaşamakdır’ açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin Diyanet İşleti Bakanlığı’ndan imam hatip bulunuyor. Cami yönetimi Türkçe’yi yaşatmak için Türk hocalarından dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi. Amerikan Türk İslam Kültür Merkezi – Nur Cami’de çocuklara Türkçe dersleri de veriliyor. Cami’nin imam hatipliğini ise Salih Çürük yapıyor.

(Forum USA)