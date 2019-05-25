Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Amasya'da 15 dakika yağan dolu tarım arazilerini bu hale getirdi

Amasya'da 15 dakika yağan dolu tarım arazilerini bu hale getirdi

Amasya'da 15 dakika yağan dolu tarım arazilerini bu hale getirdi

Amasya kent merkezi ve bazı ilçelerinde sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerine zarar verdi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde sabahın erken saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, bazı ilçelerdeki tarım arazileri de zarar gördü. Vatandaşlar misket büyüklüğündeki doludan araçlarını, üzerlerine karton ve bez örterek korumaya çalıştı.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, zarar gören arazilerde tespit çalışması yapılıp, zararın telefisi için çalışma yürütüleceği duyuruldu. Açıklamada "Konuya derhal müdahale etmesi için il ve ilçe tarım müdürlükleri ekiplerince saha çalışmalarına başlandığı belirtildi. Hasar oluşan noktaların edilerek tespit işlemleri büyük bir hassasiyetle yürütülüyor" denildi. 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

1 günde 1 milyon kişi izlemişti! Şimdi ise kuzeni Tolga ile birlikte gönülleri fethetti
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Ramazanda daha çok soruyoruz bu soruyu: ´Acaba bu akşam ne pişirsem? <br> Dr. Ayça Kaya 3 lezzetli

İftarda Ne Pişirsem? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kapadokya’daki bir ahırda bulundu

Babasının anısını yaşatmak için yaptırdığı balmumu heykeli görenleri şaşırtıyor