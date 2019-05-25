Amasya'da 15 dakika yağan dolu tarım arazilerini bu hale getirdi

Kent merkezi ve bazı ilçelerde sabahın erken saatlerinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, bazı ilçelerdeki tarım arazileri de zarar gördü. Vatandaşlar misket büyüklüğündeki doludan araçlarını, üzerlerine karton ve bez örterek korumaya çalıştı.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, zarar gören arazilerde tespit çalışması yapılıp, zararın telefisi için çalışma yürütüleceği duyuruldu. Açıklamada "Konuya derhal müdahale etmesi için il ve ilçe tarım müdürlükleri ekiplerince saha çalışmalarına başlandığı belirtildi. Hasar oluşan noktaların edilerek tespit işlemleri büyük bir hassasiyetle yürütülüyor" denildi.

(DHA)