Amasya bayram namazı vakti kaçta? Amasya 2020 Ramazan Bayramı namazı ve duha saatleri ne zaman?

Amasya bayram namazı vakitleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle beraber vatandaşlar Ramazan Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Amasya bayram ve duha namazı vakti kaçta? Amasya 2020 Ramazan Bayramı namazı ve duha saatleri ne zaman? Salgın sebebiyle bu yıl Ramazan Bayramı namazları kılınmayacak. Diyanet bayram namazı yerine duha namazı kılınabileceğini duyurdu. Bayram namazı saatinden sonra kılınacak olan duha namazı merak ediliyor. Detaylı bilgi haberimizde.

AMASYA BAYRAM NAMAZI VAKTİ KAÇTA?

Diyanet namaz vakitlerini açıkladı. Amasya’da Bayram namazı 05:47’de kılınacak.

DİYANET BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Ramazan Bayramı vakitleri Ankara’da 06:00, İstanbul’da 06:13, İzmir’de 06:26’da kılınacak.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İLK REKAT)

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya" diye niyet edilir.

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

-Sübhaneke'yi okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha Suresini okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rüku'ya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur, ardında tekrar secdeye gidilir.

DUHA (KUŞLUK) NAMAZI KILINIŞI (İKİNCİ REKAT)

-Ayağa kalkarak kıyama durulur.

-Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Kur'an'dan bir sure okunur.

-Rükuya gidilir.

-Secdeye gidilir. Doğrulunur ve ardından tekrar secdeye gidilir.

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tekrarlanır.

DİYANET'İN BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI

"Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekat olarak duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehaptır.

Şafii mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir."

BAYRAM NAMAZI NEDİR?

Bayram namazları, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı farz değil vaciptir. İki rekât olarak cemaatle kılınır.

Bayram namazının vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Bayram namazında ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban Bayramının birinci günü kılınır.

Cuma namazı farz olan kimselere, bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram hutbesi cuma hutbesi gibi farz değil sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Ramazan Bayramı’nda namazdan önce, tatlı (hurma veya şeker) yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır.

Cabir bin Semure (ra) şöyle dedi: “Ben, Rasulullah (S.a.v.) ile her iki bayram namazını ezansız ve kametsiz olarak sadece bir kere veya iki kere kılmadım birçok defa kıldım.” (Müslim)

Kurban Bayramı’nda namazdan önce, bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehaptır.

Kurban Bayramının arefe günü, sabah namazından, bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere "Teşrik tekbir"ini okuması vaciptir.

Bayram namazı kılınışında önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek namaza durulur.

BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine Cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, Bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da Bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.

Şâfiîlerce Bayram namazları sünnet-i müekkededir. Bir görüşe göre de farz-ı kifâyedir. Ve İslâmî şeâirdendir. Cemaatle kılınması efdaldir. Yalnız başına hutbesiz de kılınabilir.

Bayram namazları ikişer rek'attır ve cemaatla cehrî olarak kılınır. Ezan ve kâmeti yoktur.