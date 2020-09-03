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  3. Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek?
03 Eylül 2020 Perşembe 16:12 | Son Güncelleme:

Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek?

Alya isminin anlamı nedir" Alya ne demek"

Yeni doğacak çocuklarına Alya ismini vermek isteyen vatandaşlar, isimlerin anlamlarını öğreniyor. Son zamanlarda popüler isimler arasında yer alan Alya, Arapça kökenli bir isimdir.

Kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alan Alya, Arapça kökenli bir isimdir. Türkçe’de birçok anlama gelen Alya ismi, son zamanların popüler isimlerinden biri olan Alya’nın anlamı için detayları sizin için derledik.

ALYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapça bir kelime olan Alya ismi “şeref”, “dağ tepesi”, “yüksek yer” ve “sema” gibi anlamlara gelmektedir. Sosyal, kültürel ve dini anlamdan bir olumsuzluk içermemektedir. Bu ismi kızınıza rahatlıkla koyabilirsiniz.

ALYA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Alya ismini kız ve erkek çocukları için kullanmak isteyen pek çok aile, bu adın Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Arap kökenli bir isim olmasına rağmen Alya Kur'an'da geçmemektedir.

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