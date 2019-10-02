Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7396
  • 6,2689
  • 273.523
  • 103754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Altunizade'de yine metrobüs çilesi! Boş metrobüs gönderilecek denilmişti...

Altunizade'de yine metrobüs çilesi! Boş metrobüs gönderilecek denilmişti...

Altunizade'de yine metrobüs çilesi! Boş metrobüs gönderilecek denilmişti...

Metrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.

Metro ve metrobüs istasyonlarının bağlandığı Altunizade'de aşırı yoğunluk, adım atmakta bile güçlük çeken vatandaşı canından bezdirme noktasına getirdi.

Gelen tepkiler üzerine bugün ek olarak sefere başlayan ve boş gelen araçlar da çözüm olmadı. 

İşe gitmek için metrobüs kullanmak isteyen İstanbullular yaya üst geçidi ve metro çıkışlarına varan uzun kuyruklar oluşturmaya devam etti.

Kalabalıktan çıkamayan bazı vatandaşlar, Altunizade metrobüs durağına gelen İBB yetkililerine tepkilerini dile getirdi.

"İŞE BAŞLAMADAN STRES OLUYORUM"

Bugün de benzer görüntüler vardı. Her gün metrobüsü kullandığını söyleyen Ayten Odabaşı, "Her sabah bu yoğunluk var. Her sabah bu yoğunlukla işe gidiyoruz. İnsanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz." diye konuştu.

"ÖNCE METROBÜS KÖPRÜSÜNÜ GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

Süleyman Çoban da "Her sabah bu yoğunluğu çekiyoruz. Söylenecek hiçbir şey yok. İnsanlar Boğaz köprüsünü geçmeden önce metrobüs köprüsünü geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

Geçen pazartesi ve salı günü Altunizade metrobüs durağında normalin çok üzerinde yoğunluk yaşanmış ve araçlara dahi ulaşamayan İstanbullular isyan etmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, Üsküdar - Çekmeköy arasında hizmet veren metronun her seferinde Sögütlüçeşme durağından Altunizade'ye 3 boş metrobüs gönderileceğini açıklamıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın'dan Alişan'a 'Buse'li gönderme
'O Ses Türkiye'de flaş değişiklik! Acun Ilıcalı duyurdu...
Kadın dizisinde üzen ayrılık
Hadise gemileri yaktı! Kardeşi Derya Açıkgöz'ü Belçika'ya geri gönderdi
Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı yürek burktu
<p>Erzurum-Erzincan karayolunun başlangıç noktasındaki Atatürk Üniversitesi kampüsü kavşağından başl

Dünyada Sayılı! 2 Bin Metre Yükseklikteki Park Orada...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı ünlüleri yasa boğdu!

Dünyanın gözü orada! Denizaltından iki balistik füze fırlattılar