Altunizade'de yine metrobüs çilesi! Boş metrobüs gönderilecek denilmişti...

Metro ve metrobüs istasyonlarının bağlandığı Altunizade'de aşırı yoğunluk, adım atmakta bile güçlük çeken vatandaşı canından bezdirme noktasına getirdi.

Gelen tepkiler üzerine bugün ek olarak sefere başlayan ve boş gelen araçlar da çözüm olmadı.

İşe gitmek için metrobüs kullanmak isteyen İstanbullular yaya üst geçidi ve metro çıkışlarına varan uzun kuyruklar oluşturmaya devam etti.

Kalabalıktan çıkamayan bazı vatandaşlar, Altunizade metrobüs durağına gelen İBB yetkililerine tepkilerini dile getirdi.

"İŞE BAŞLAMADAN STRES OLUYORUM"

Bugün de benzer görüntüler vardı. Her gün metrobüsü kullandığını söyleyen Ayten Odabaşı, "Her sabah bu yoğunluk var. Her sabah bu yoğunlukla işe gidiyoruz. İnsanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz." diye konuştu.

"ÖNCE METROBÜS KÖPRÜSÜNÜ GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

Süleyman Çoban da "Her sabah bu yoğunluğu çekiyoruz. Söylenecek hiçbir şey yok. İnsanlar Boğaz köprüsünü geçmeden önce metrobüs köprüsünü geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

Geçen pazartesi ve salı günü Altunizade metrobüs durağında normalin çok üzerinde yoğunluk yaşanmış ve araçlara dahi ulaşamayan İstanbullular isyan etmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, Üsküdar - Çekmeköy arasında hizmet veren metronun her seferinde Sögütlüçeşme durağından Altunizade'ye 3 boş metrobüs gönderileceğini açıklamıştı.

(AA)