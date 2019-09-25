İşte 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları

Altın Kelebek 2018 en iyileri kimler kazandı sorusu araştırılıyor. 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları kimler oldu? 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Ödül töreni 9 Aralık Pazar günü yapılıyor. Canlı yayın Kanal D ve teve2 kanallarından yayınlandı.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ KAZANANLARI

EN İYİ HABER PROGRAMI : AHMET HAKAN

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : CEM ÖĞRETİR (atv Haber)

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : BUKET AYDIN

EN İYİ DİZİ : ÇUKUR / KEREM ÇATAY VE PELİN DİŞTAŞ

ONUR ÖDÜLÜ : TÜRKER İNANOĞLU

25.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ : KENAN DOĞULU

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : PINAR ALTUĞ

ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOCUKLAR DUYMASIN / BİROL GÜVEN

ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : ALİ SEMİ SEFİL, KÜBRA SÜZGÜN, DEMİR BİRİNCİ

ÖDÜLÜ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VERDİ

EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI

ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ

EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI

ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : CEM YILMAZ

ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ

ONUR ÖDÜLÜ : CÜNEYT ARKIN

ÖDÜLÜ TÜRKER İNANOĞLU VERDİ

ONUR ÖDÜLÜ: GÖKÇEN KAYNATAN

ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ

ONUR ÖDÜLÜ: NİLÜFER (Ağır grip nedeniyle törene katılamayan Nilüfer'in ödülünü Samsun Demir aldı)

ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ

ONUR ÖDÜLÜ: SILA

ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI : FATİH ÜREK

ÖDÜLÜ HAMDİ ALKAN VERDİ

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI : MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

ÖDÜLÜ HAMDİ ALKAN VERDİ

EN İYİ YARIŞMA : ALİ İHSAN VAROL

ÖDÜL MİLLİYET GAZETESİ YAZARI GÜNERİ CİVAOĞLU VERDİ

EN İYİ PROJE : YILDIZ TİLBE

ÖDÜL EBRU YAŞAR VERDİ

EN İYİ POP MÜZİK KADIN : ALEYNA TİLKİ

EN İYİ KLİP : HADİSE - FARKIMIZ VAR

AZERBAYCAN YILIN KADIN SANATÇI ÖDÜLÜ : AYGÜN KAZIMOVA

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ : ERKENCİ KUŞ / FARUK TURGUT

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : CAN YAMAN

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : DEMET ÖZDEMİR

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ : İREM HELVACIOĞLU-ULAŞ TUNA ASTEPE

EN İYİ ERKEK OYUNCU : ARAS BULUT İYNEMLİ

EN İYİ KADIN OYUNCU : ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK : HAKAN ALTUN

EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN : SİBEL CAN

ONUR ÖDÜLÜ : MÜSLÜM GÜRSES (Ödülü Muhterem Nur aldı)

EN İYİ SENARİST : AYŞE FERDA ERYILMAZ,NEHİR ERDEM / SEN ANLAT KARADENİZ

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : TOYGAR IŞIKLI / ÇUKUR

EN İYİ YÖNETMEN : OSMAN SINAV, EMRE KABAKUŞAK, YUSUF ÖMER SINAV /SEN ANLAT KARADENİZ

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ : Fİ

EN İYİ SPOR PROGRAMI : YÜZDE YÜZ FUTBOL / RIDVAN DİLMEN MURAT KOSOVA

EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK : MÜMİN SARIKAYA

EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN : SEVCAN ORHAN

EN İYİ MÜZİK GRUBU : ATHENA

YILIN ŞARKISI : GAZAPİZM - HEYECANI YOK

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN : EZHEL

EN İYİ YOUTUBER: ORKUN IŞITMAK

EN İYİ DJ : MAHMUT ORHAN

EN İYİ YOUTUBER : ORKUN IŞITMAK

Kenan Doğulu-Beren Saat'in Altın Kelebek mutluluğu

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. '25. Yıl Özel Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Kenan Doğulu, sevincini eşi Beren Saat'le böyle yaşadı. 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli törenle dağıtıldı. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

Kenan Doğulu, '25. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Oyuncu Beren Saat, ödül açıklandıktan sonra şarkıcı eşini öperek tebrik etti. Ünlü çift, ödül töreni sonrası sosyal medya hesaplarından ellerinde Altın Kelebek'le paylaşım yaptılar. Doğulu "Beren'im ve Altın Kelebek'im", Saat ise "25. yıl" notunu yazdı.

PANTENE ALTIN KELEBEK NE ZAMAN?

Kanal D ve Teve2 ortak yayını ile magazinseverlerle buluşacak olan ödül töreni bu yıl 9 Aralık 2018 Pazar günü ekrana gelecek.Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunacağı Pantene Altın Kelebek gecesi, geçen yıl olduğu gibi yine etkileyici bir video mapping şovuyla başlayacak. “Türkiye’nin ödülü” vurgusunun yapılacağı şovda, Şıkel baş dansçı olarak görev alacak. Sanat yönetmenliği ve senaryo yazarlığını Yasin Soy’un yaptığı şovun animasyonlarında Mert Onaran’ın, müziklerinde ise Volkan Şanda’nın imzası var. Şovun ardından başlayacak ödül töreni boyunca, müzik dünyasının yıldızları özel performanslarıyla geceye renk katacak.

PANTENE ALTIN KELEBEK ADAYLARI KİMLER OLDU?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 37 farklı kategori var. Bunların içinden en çok konuşulacak ve en çok merak edilecekleri yazacağım, kendi tahminlerimden bakalım kaç tanesi tutacak? Böyle gecelerin en güzel yanı, her ne kadar aday gösterilenlerin hepsi çok başarılı olsa da, herkesin kendine ait bir favorisi olup, kim çıkacak diye beklemesi...

Bu sene özellikle dizilerle alakalı kategorilerde adayların hepsi kuvvetli. Bayağı bir çekişmeli geçeceğe benziyor.

En iyi dizi kategorisinde 6 aday var. Bunlar; yıllardır büyük başarıyla devam eden Arka Sokaklar, son iki sezondur müthiş bir hayran kitlesi kazanmış Avlu, 'Shameless'ın uyarlaması olarak hayatlarımıza giren Bizim Hikaye, fenomen Çukur, reytinglerde birinci sırayı kaptırmayan Diriliş Ertuğrul ve acıklı bir hayat hikayesi sunan Kadın.

Yazarken bile kararsız kalıyor insan... Hepsinin ayrı ayrı kalpten vuran tarafları var, hepsi insanın başka bir yerine dokunuyor.

ÜNLÜ İSİMLER JÜRİDE

Ertuğrul Özkök başkanlığında toplanan jüride bu yıl, Yeşilçam’ın efsane isimleri Ediz Hun ve Nebahat Çehre, müzik dünyasının dev isimleri Nilüfer ile Selami Şahin yer aldı.

PANTENE ALTIN KELEBEK YILDIZI PARLAYANLAR

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, saç bakım markası Pantene ve Hürriyet Grubu işbirliğiyle bu yıl 45’inci kez düzenlenecek. Törenin merakla beklenen “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananları belli oldu. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl 45’inci kez sahiplerini bulacak. Pantene’in sponsorluğunda 4’üncü kez gerçekleşecek olan törenin merakla beklenen kategorilerinden biri de “Pantene Yıldızı Parlayanlar”... Ödülün sahipleri ise yetenekleri ve rol aldıkları işlerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren ve yaşadıkları dönüşüm ile fark yaratan üç genç oyuncu oldu: Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran...

GEÇEN SENE ALTIN KELEBEKTE NE YAŞANMIŞTI?

Altın Kelebek’te En İyi YouTuber ödülünü alan Enes Batur’un ödülü iptal edildi. Altın Kelebek en iyi Youtuber ödülünü Enes Batur kazanmıştı. Altın Kelebek jürisi, yayınladığı bir videoda, çocuk istismarı görüntüleri büyük tepki çeken Batur’un ödülü iptal etti. Enes Batur, ödülün geri alınması konusunda Habertürk TV’de Burası Haftasonu programında açıklamada bulundu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ödül töreninden sonra Enes Batur’un seslendirip yayınladığı videoda çocuk istismarı görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

ÖDÜLÜNÜ İPTAL EDİLDİ

Enes Batur’un sorumsuz yayını Altın Kelebek jürisi tarafından kabul edilemez bulundu. Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur’a verilen ödülü iptal etti.

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri geçten günlerde sahiplerini bulmuştu. Bu yıl Youtuber-Instagramer kategorisi Altın Kelebek Ödülleri arasında yer almış ve ilk ödül Enes Batur’a verilmişti. Batur ödülünü Medya patronu Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı’nın elinden almıştı.