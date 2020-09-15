Suna Kıraç'ın hastalığı olan ALS nedir? ALS hastalığı belirtileri nelerdir?

ALS hastalığı kas sisteminin hareketinde etkili olan sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucunda oluşmaktadır. Kişiden kişiye farklı belirtiler gösteren ALS hastalığında, yürüme ve konuşma gibi hareketleri kısıtlamaktadır. Uzmanlara göre hastalığının yüzde 5 ile 10'unun genetik yollarla geçtiği aktarılmıştır. ALS hastalığı nedir, neden olur?

ALS HASTALIĞI NEDİR?

Amyotrofik lateral skleroz ya da ALS, esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık grubudur.

İstemli kaslar çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevlidir. ALS hastalığı ilerleyicidir ve belirtiler zamanla kötüleşme eğilimi gösterir. Günümüzde, ALS hastalığının ilerleyişini durdurmak ya da tam tedavi sağlamak için herhangi bir tedavi seçeneği yoktur ancak bu konudaki araştırmalar devam etmektedir.

ALS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

ALS hastalığında en sık görülen belirtiler şu şekilde sıralanmıştır;

Yürürken tökezleme, Eşyaları taşımada güçlük, Konuşmada bozulma, Yutma problemleri, Kaslarda kramplar ve sertlik, Başı dik tutmada güçlük çekme şekilde sıralanabilir.

ALS ilk başlarda sadece bir eli etkileyebilir. Ya da sadece bir bacağınızda sorun yaşayabilirsiniz, bu da düz bir çizgide yürümeyi zorlaştırır. Zamanla, kontrol ettiğiniz kasların neredeyse tamamı hastalıktan etkisine girer. Kalp ve mesane kasları gibi bazı organlar ise tamamen sağlıklı kalır.

Hastalığın daha ileri belirtileri arasında ise;