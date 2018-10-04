HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Alp Dağları’nda kaybolan Kayserili dağcının naaşı 26 yıl sonra bulundu

Alp Dağları’nda kaybolan Kayserili dağcının naaşı 26 yıl sonra bulundu

Alp+Da%C4%9Flar%C4%B1%E2%80%99nda+kaybolan+Kayserili+da%C4%9Fc%C4%B1n%C4%B1n+naa%C5%9F%C4%B1+26+y%C4%B1l+sonra+bulundu

Fransa'da bulunan Alp Dağları’nda kaybolan Kayserili dağcının naaşını 26 yıl sonra bulundu.

x

Edinilen bilgiye göre, Kayserili Hasan Tarım 1992 yılında 21 yaşındayken Alp dağlarına çıktı. Burada buzulların altında kalan Tarım'ın naaşına bir daha ulaşılamadı. Bugün Alp Dağları'na çıkan bir grup dağcı, Hasan Tarım'ın cenazesini buldu.

Sarız'a bağlı Kırkısrak Mahallesi'nden olan Hasan Tarım'ın naaşının Kayseri'ye getirileceği öğrenildi. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Kırkısrak Mahalle muhtarı Kemal Özcan, "Hasan'ın naaşı Alp Dağları'nda buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkınca dağcılar bulmuş. Çok üzüntülüyüz ama naaşı bulunduğu içinde sevindik" dedi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Doların hükümlülüğü sona eriyor

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

En Çok Okunanlar