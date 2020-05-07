ALO Fetva Hattı numarası kaçtır? Diyanet Fetva Hattı nedir, ne işe yarar? İşte numarası…

ALO Fetva Hattı numarası kaçtır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet Fetva hattı Ramazan ayının gelişiyle birlikte gündemdeki yerini koruyor. Ücretsiz bir şekilde hizmet veren arama hattından vatandaşlar bilgilendiriliyor. ALO Fetva Hattı numarası ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

DİYANET FETVA HATTI NEDİR?

Diyanet Fetva Hattı, vatandaşların günlük hayatında karşılaştığı sorunların dini mahiyetini öğrenmek için bilgilendirilmek üzere başvurdukları bir merkez haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 'ücretsiz fetva hattı' kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. İslam dini konusunda merak edilen bütün soruları cevaplamaya çalışan Diyanet'in ücretsiz fetva hattı onlarca kişiyle hizmet sunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre söz konusu hizmet, dijital platformlardan da erişebileceğimiz bir hal aldı. iOS ve Android işletim sistemleri için ilk versiyonu yayınlanan "Fetva" uygulamasında inanç, dua ve zikir, temizlik, namaz, oruç, zekat ve sadaka, hac ve umre, kurban, adak ve yemin, aile hayatı, ticari hayat, vakıf, miras ve vasiyet, sosyal hayat, yiyecek ve içecekler, tıp ve sağlık, kadınlara özel, bidat ve hurafeler başlıklarında binden fazla soru ve cevapları yer alıyor.

ALO FETVA HATTI NUMARASI

Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre il müftülükleri bünyesinde hizmet sunan Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattına sorular sorulabilecek. Ayrıca resmi internet sitesine üye olarak veya e-devlet üzerinden Din İşleri Yüksek Kurulu’na da dini sorularınızı sorabilirsiniz.

ALO Fetva Hattı numarası, 190 olarak hizmet veriyor.