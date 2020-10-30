30 Ekim 2020 Cuma 23:10 | Son Güncelleme:
Almanya'da sağlık skandalı... Yanlışlıkla böbreği alınan Türk'e 880 bin TL tazminat
AA
Almanya'da ameliyat olan ve yanlışlıkla sağlıklı böbreği alınan Kerim Ramazan Uçar'a 90 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi.
Almanya’da 3 yıl önce ameliyat olan Kerim Ramazan Uçar’ın dalağı yerine yanlışlıkla sağlıklı böbreği alındı. Bremen Eyalet Mahkemesi, hastanenin Uçar’a 90 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Hastane yetkililerinin özür dilemediğini belirten Uçar, “Tazminat böbreğimi ve eski hayatımı geri getirmeyecek” dedi. Hatalı ameliyatı gerçekleştiren doktorun ise çalışmaya devam ettiği öğrenildi.