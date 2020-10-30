Almanya'da sağlık skandalı... Yanlışlıkla böbreği alınan Türk'e 880 bin TL tazminat

Almanya’da 3 yıl önce ameliyat olan Kerim Ramazan Uçar’ın dalağı yerine yanlışlıkla sağlıklı böbreği alındı. Bremen Eyalet Mahkemesi, hastanenin Uçar’a 90 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Hastane yetkililerinin özür dilemediğini belirten Uçar, “Tazminat böbreğimi ve eski hayatımı geri getirmeyecek” dedi. Hatalı ameliyatı gerçekleştiren doktorun ise çalışmaya devam ettiği öğrenildi.