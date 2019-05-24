Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0787
  • 6,8007
  • 250.451
  • 85.948
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Almanya'dan gelip annesini sahurda öldürdü

Almanya'dan gelip annesini sahurda öldürdü

Almanya'dan gelip annesini sahurda öldürdü

Bartın´da, gurbetçi olarak yaşadığı Almanya'dan kesin dönüş yapan Erhan Dabaz (47), yanına yerleştiği annesi Hatice Dabaz'ı (65), mutfakta sahur yemeği hazırlarken bıçaklayarak, öldürdü. Polis, merdivenle balkonuna çıkarak girdiği evde, annenin cansız bedeni ile cesedin başında oturan oğlunu buldu.

Olay, Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Erhan Dabaz, gurbetçi olarak yaşadığı Almanya'dan 1 ay önce kesin dönüş yaparak, annesi Hatice Dabaz ile birlikte yaşamaya başladı. Anne ve oğlu sahur vakti kalktı. Ancak henüz bilinmeyen nedenle Erhan Dabaz,  mutfakta yemek hazırlayan annesi Hatice Dabaz´a bıçakla saldırdı. Hatice Dabaz, göğsüne aldığı 6 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Erhan Dabaz ise sabah saatlerine kadar annesinin cesedinin başında bekledi.

Erhan Dabaz'a ulaşamayan yakınları polisten yardım istedi. Eve gelen polis, zili çalmasına rağmen kapı açılmayınca, merdivenle balkona çıkıp, içeri girdi. Polis, mutfakta annesinin cesedi başında oturan Erhan Dabaz ile karşılaştı.

Olayda kullandığı bıçağı yıkadıktan sonra tezgaha koyduğu belirlenen Dabaz, gözaltına alındı. Hatice Dabaz'ın cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı.

Erhan Dabaz'ın Almanya´dan döndükten sonra işsiz kaldığı, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezen Aksu'nun oğlu ikinci kez dava açtı
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Demet Evgar ailece Norveç tatiline çıkıyor!
Emre Karayel yaşadıklarından ders çıkardı, ev aldı!
İstanbul’da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış öncesi etkili şimşekle

İstanbul’da Gece, Gündüz Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Turabi ABD'deki yarışmada şampiyon oldu

Filyos Liman Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı