Almanya'da film gibi bir bebek çalma hikayesi

Kahramanmaraş’ta yaşayan İbrahim (64) ile eşi Hanım Kazankıran (56) çifti, çalışmak için 1991 yılında Almanya’ya gitti. Çiftin, 25 Ağustos 1992 tarihinde ‘Alişir’ adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Bebek, 5 aylıkken yataktan düştü ve Luckes Kranheus Hastanesi’ne götürüldü. Burada 3 gün bebeğinin yanında kalan anne Hanım Kazankıran, diğer çocuklarını kontrol için hastaneden ayrıldı. Ertesi gün hastaneye gelen anne, bebeğinin beyin kanaması sonucu ameliyata alındığını öğrendi. Bir hafta boyunca bebeğinin kendisine gösterilmediğini iddia eden anne, 2 hafta sonra oğlunu gördüğünü ancak ameliyat sonrası şiş yüzünden bir gariplik olduğunu hissetti.

24 GÜN SONRA TESLİM EDİLDİ

Bir süre sonra çocuklarının öldüğü bilgisini alan aileye, bebeklerinin cenazesi 24 gün sonra teslim edildi. Grevenborich şehrinde kılınan cenaze namazının ardından bebeklerini defneden gurbetçi aile, normal hayatına döndü.

SÜSLÜ MEZARDAN ŞÜPHELENDİ

Anne Kazankıran, “Defin sonrası bebeğimin mezarının süslendiğini gördüm. Uzun zaman bu durum devam etti. Şüphelendim, ardından yasal işlem başlattık. Ben bir anneyim çocuğumu istiyorum. 4 kez DNA testi yapıldı, mezardaki çocuk bizim çocuğumuz çıkmadı. 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyoruz. Devletimizden çocuğumuzu bulmasını istiyoruz” dedi.