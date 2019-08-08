Allsvenskan adlı lig hangi ülkenin en üst düzey futbol ligidir? Güven Bana sorusu Allsvenskan adlı lig hangi ülkenin en üst düzey futbol ligidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: İsveç

B: Polonya

C: Ukrayna

D: Norveç

Doğru cevap: İsveç