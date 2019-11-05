'Alkollüydüm ama yavaş gidiyordum'

İstanbul Küçükçekmece’de, 21 Temmuz’da makas atarken otobüs durağına dalan ve üniversiteli Begüm Kartal’ın (19) ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Fatih Sezer’in (27) yargılanmasına başlandı. 22.5 yıla kadar hapsi istenen sanık, olay günü arkadaşının doğum gününde alkol aldığını söyleyerek, “Ancak kendimi kaybedecek kadar içmedim” diye konuştu.

SUÇU BAŞKASINA ATACAKTI

Bir aracın kendisini sıkıştırdığını öne süren zanlı, önündeki araca çarptığını, hava yastığı açılınca kontrolünü kaybettiğini, kaza sonrası yaralılara yardım için aşağı indiğini ancak kendisine tepki gösterilince uzaklaştığını söyledi. Olay yerine giden iki polis de tanık olarak dinlendi. Polisler, şoförü sorduklarında Taner Ak isimli kişinin yanlarına geldiğini söyleyerek, “Emniyete giderken çok sayıda kişinin yaralandığını ve birinin durumunun ağır olduğunu duyunca aracı kendisinin sürmediğini itiraf etti” dedi. Taner Ak da arkadaşına yardım etmek için olay yerine gittiğini söyledi. Zanlının tutukluluk haline karar veren hakim, duruşmayı erteledi.

İstanbul Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi Begüm Kartal’ın organları 4 kişiyi hayata bağladı.

GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA BEGÜM ÜZERİMDEYDİ

Müşteki Sadire Genç, aracın çok hızlı olduğunu söyleyip, “Aracı fark etmemizle bize çarpması bir oldu” dedi. Kazadan yaralı kurtulan Sevim Akbaş da gözlerini açtığında yolda yattığını söyleyerek, “Begüm üzerimdeydi. Onu kenara çekip kalkmaya çalıştım” ifadesini kullandı.