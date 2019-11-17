Alkollü sürücüye verilen beraat Yargıtay'dan döndü

Trafik polislerinin kontrolü sırasında durdurulan sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan tutanak tutulan sürücü hakkında dava açıldı.



Mahkemenin beraat kararını Cumhariyet Savcısı temyiz etti. Yargıtay 10. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda; 5237 Sayılı TCK’nın 179/3. maddesinde düzenlenen; alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir sebeple emniyetli bir şekilde araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanması suçu kasıtla işlenebilecek bir suç olduğuna dikkat çekildi.



Kararda, ''Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıklar göstermekle birlikte trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği belirtilmiştir. Bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 1.00 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak kabulü gerektiği anlaşılmaktadır. İncelenen dosyada 1.05 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği, atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğu gözetilmeksizin, sanığın mahkûmiyeti yerine, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

İHA