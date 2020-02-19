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  3. Alkollü sürücü polis otosuna çarptı! 3 polis yaralı

Alkollü sürücü polis otosuna çarptı! 3 polis yaralı

Alkollü sürücü polis otosuna çarptı! 3 polis yaralı

Karaman'da bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3’ü polis 4 kişi yaralandı.

İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında devriye gezen Harun Günay idaresindeki 70 A 5432 plakalı polis aracı ile Hüseyin Şahin yönetimindeki 01 HS 345 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile polis memurları Nihat Koşar ve Sercan Yıldız yaralandı.

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı

112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, otomobil sürücüsü Hüseyin Şahin'in ise 130 promil alkollü olduğu belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan her iki araç da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)


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