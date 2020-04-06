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  3. Alkollü sürücü lüks sitedeki havuza aracıyla daldı

Alkollü sürücü lüks sitedeki havuza aracıyla daldı

Alkollü sürücü lüks sitedeki havuza aracıyla daldı

Bursa'da lüks bir site içerisinde aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın içerisinde bulunan 3 kişi ile beraber havuza uçtu. Şoför ve beraberindeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 DP plakalı araç sürücüsü V.D., alkollü direksiyon başına geçince olanlar oldu. Aracını park etmek için site içerisindeki otoparka giren V.D., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, içerisinde bulunan sürücü ve 2 yolcu ile havuza uçtu. Yan yatan araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye götürüldü. Sürücü V.D. hastanede yapılan alkol testinde 1.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü V.D.’ye cezai işlem uygulanırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA


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