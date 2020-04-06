Alkollü araç kullandı, kazada eşi öldü

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobilden fırlayıp, çamlık alana uçan sürücünün ağır yaralandığını belirledi. Otomobilde bulunan eşi Sultan Çavga’nın ise yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÇOCUKLARI EVDEYMİŞ



Emniyet ve itfaiye ekipleri çiftin 2 çocuğunun da otomobilde olabileceğini düşünerek, refüjdeki çamlık alanda arama yaptı. Ancak çiftin çocuklarını evde bıraktığı öğrenildi.

İŞTE KAZANIN NEDENİ



Aracın içinde içki şişesi bulunurken, sürücü Veysel Çavga’nın 0.92 promil alkollü olduğu saptandı.

DHA