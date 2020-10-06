Alıç sirkesi nedir, ne işe yarar? Alıç sirkesinin faydaları...

Alıç sirkesi yapmak isteyen kişiler, detaylı bilgi almak istiyor. Türkiye'de yetişen alıç meyvesinden üretilen alıç sirkesi, bağışıklık sistemini güçlendirği ve kötü kolesterolü düşürdüğü söylenmektedir. Peki, Alıç sirkesi nedir, ne işe yarar?

ALIÇ SİRKESİ NEDİR?

Alıç sirkesi, ülkemizde yetişen alıç meyvesinden yapılır. Alıç meyvesinin fermantasyon sonucu mayalanmasıyla elde edilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıkları önler ve kötü kolesterolü düşürür. Bu gibi birçok hastalığa şifa olan alıç meyvesi farklı bölgelerde, kuş yemişi, alış, kızılcık, kızlar yemişi ya da geyik dikeni gibi çeşitli isimlerle adlandırılır. Alıç meyvesi, kırmızı ve sarı renkte olur. Ekşimsi bir tadı olan alıç meyvesinin içinde yoğun bir şekilde C vitamini bulunur.

ALIÇ SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Neredeyse her konuda vücuda faydası olan alıç sirkesi, güçlü bir antioksidandır. Alıç sirkesinin faydaları....

Alıç sirkesi kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırır. Alıç sirkesinin en önemli özelliği, vücudumuzda daha fazla oksijen ve kan dolaşımına yardım etmesidir. Böylelikle damarları genişletir ve oksijen alımını kuvvetlendirir. Yapılan çalışmalara göre, alıç sirkesinin faydaları arasında yüksek tansiyonu düşürmesi yer alır. Hipertansiyonu da düşürücü etkisi vardır. Alıç sirkesi A,B1,B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum içeriği sayesinde günlük vitamin ihtiyacını karşılar, vitamin eksikliğini önler. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kişiyi hastalanmaktan korur. Alıç sirkesi kan yapıcı özelliği sayesinde kansızlığın tedavisinde de çok etkilidir. Göğüs ağrısını hafifletici etkisi vardır. Strese karşı etki ederek rahatlatıcı etki sağlar. Gerilim sonucu oluşan kan basıncını azaltır, böylece strese karşı etki eder. Alıç sirkesinin damar sertliğine çok iyi geldiği bilinmektedir. Eğer dikkat edilmezse, damar sertliğine yatkın vücut yapılarında zamanla; kalp krizi, beyin damar tıkanması, beyin kanaması ve kangren gibi çok ciddi hastalıklar meydana gelmektedir. Kalp krizinden sonra gelişebilen yüksek kan basıncı sorunlarında da iyileştirici etkileri vardır. Alıç sirkesi, cinsel gücü kuvvetlendirir.

ALIÇ SİRKESİNİN ZARARLARI NELERDİR?