Ali Yerlikaya açıklaması saat kaçta? İstanbul kademeli mesai düzenlemesi nedir?

İstanbul'da yapılması planlanan kademeli mesai saatleri düzenlemesi ile salgın döneminde özellikle toplu ulaşım araçlarında belirli saatlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Kademeli mesai mevcut durumda Ankara, İzmir ve Yalova'da uygulamaya konulmuştu. İstanbul'da mesai saatleri planlamasının yalnızca kamuyu değil, özel sektörü de kapsaması isteniyor. Vali Ali Yerlikaya açıklaması için ise saat netleşti.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMASI SAAT KAÇTA?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bugün saat 18.00'da, İstanbul'da uygulanması planlanan kademeli mesai saatleri düzenlemesi ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İSTANBUL KADEMELİ MESAİ DÜZENLEMESİ NEDİR?

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor. Kademelendirilmiş mesaiye özel sektör çalışanlarının dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı." dedi.

Mesai kademelendirilmesindeki amaç, belirli saatlerde bariz şekilde yaşanan yoğunluğun azaltılması olacak. Prof. Dr. Ilıcalı, Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.

Mesai saatlerinin 4 gruba ayrılması ve grupların sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 şeklinde ayarlanması ön görülüyor.

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