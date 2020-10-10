Ali Bahçetepe tek seferde en fazla beton blok kırma rekorunu 2015'te kaç beton blok kırarak elde etmiştir? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 DAKİKADA VE 30 SANİYEDE EN FAZLA BETON BLOK KIRMA REKORLARINA DA SAHİP OLAN ALİ BAHÇETEPE TEK SEFERDE EN FAZLA BETON BLOK KIRMA REKORUNU 2015'TE KAÇ BETON BLOK KIRARAK ELDE ETMİŞTİR?

A: 17



B: 37

C: 57

D: 77

Doğru cevap: B 37

Ali Bahçetepe, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitleri için dünya kırış rekoru denedi. Rekor denemesinde Guinness Türkiye temsilcileri de hazır bulundu. Kendisine ait göğüs üstü tek vuruş rekorunu 36 beton bloktan 37’ye çıkaran Bahçetepe Guinness Türkiye ekibinin önünde rekorunu kırarak kendisine ait rekoru da bir blok ile geliştirdi.

