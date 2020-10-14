Algida çekiliş 2020 sonuçları heyecanla bekleniyor. Algida Classics şifreleri ile çekilişe katılanlar çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, Algida çekiliş 2020 sonuçları açıklandı mı? Algida çekilişi kim kazandı, hangi şehirden?

ALGİDA CLASSIC ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çekiliş, 09.10.2020 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

Kazanan talihliler 15.10.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2020; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur.

Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. Bu kampanyaya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş., U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ve Narkoz İletişim Hiz. San. ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz.

Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez ve nakde çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

ALGİDA CLASSIC ÇEKİLİŞ HEDİYELERİ

Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 10 kişi Apple iPhone 11 64 GB Cep Telefonu (birim değeri: 7.299,00), 10 kişi Monster Laptop Abra A5 V15.3 15,6" Oyun Bilgisayarı (birim değeri: 5.399,00), 10 kişi Xiaomi Mijia M365 Elektrikli Scooter (birim değeri: 3.799,00), 10 kişi Sony Playstation 4 Pro 1 TB Oyun Konsolu (birim değeri: 3.699,00) ikramiyesi kazanacaktır.

Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.