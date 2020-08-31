Alfa ne demek? Alfa kelimesinin TDK anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) , Alfa kelimesinin anlamını resmi hesabı üzerinde yayınladı. Sözlükte belirtilen ilk anlamına göre, eski bir Yunanca ve Fenike dilinin ilk harflerinden meydana gelmiştir. Alfa kelimesi, ilk olarak 1961 yılından sözlükte kullanılmıştır.

ALFA NE DEMEK?

Kelimenin kökenine indiğimizde Eski Yunanca, Fenike dili ve Süryanice/ Aramice'den gelmiş olduğu bilinmektedir. Türkçede ilk defa 1960 yılında Özen tarafından Yabancı Kelimeler Sözlüğü içinde yer almıştır. Bu kelime Biyolojiden, fiziğe, matematik ve coğrafya gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

ALFA KELİMESİNİN TDK ANLAMI NEDİR?

Fenike dilinde sığır ve davar anlamında kullanılan Alfa, günümüzde bambaşka anlamlar taşımaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin iki anlamını paylaşmıştır.

İlk olarak Fransızca Alpha olarak bilinen Yunan alfabesinin ilk harfidir.. Diğer bir anlam ise; İspanya ve Kuzey Afrika’da bulunan; ip, kağıt ve halı yapımda kullanılan Stipa Tenacissima bitkisine verilen addır. Zooloji ve fizik gibi çeşitli alanlarda da alfa kelimesinin oldukça kullanılmaktadır.