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  • Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun Müge Anlı'ya konuştu: Aile çılgına döndü
09 Eylül 2020 Çarşamba 14:48 | Son Güncelleme:

Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun Müge Anlı'ya konuştu: Aile çılgına döndü

Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun Müge Anlı'ya konuştu: Aile çılgına döndü

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ailesi kızlarının sır ölümünü aydınlatmak için Müge Anlı'nın canlı yayın programına katıldı. Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun da Müge Anlı'nın canlı yayınına katılarak suçlamaları kabul etmediğini söyleyince Aleyna Çakır'ın ailesi Ümitcan Uygun'a sert tepki gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in sır ölümünü aydınlatmak üzere genç kızın ailesi programa katıldı. ALeyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'da canlı yayına telefonla bağlanınca aile çılıgına döndü.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı. Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ü.U. tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.

Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş, yayına bağlanarak “Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi. Genç kızın ailesi ise bu sözlerin üzerine çılgına döndü. Öte yandan sosyal medyada, erkek arkadaşın ismiyle etiket oluşturuldu ve gündeme oturdu.

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