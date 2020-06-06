Aleyna Çakır olayı gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Aleyna Çakır olayı ne? Aleyna Çakır intihar mı etti? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğünün ortaya çıkması süphelere neden oldu...

ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Aleyna Çakır’ın cansız bedeni sevgili Ümitcan Uygun tarafından bulunmuş ve intihar ettiği iddia edilmişti. Ümitcan Uygun tarafından paylaşılan bir video söz konusu ölümün intihar değil, cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Ümitcan Uygun'un tarafından paaylaşılaan videoda, sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra da videoya çektiği görülüyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği de iddia ediliyor.

Ailesi yüzünden intihar ettiği iddia edilen, Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Öne sürelen iddilardan biri de Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadığı, yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderildiği.