Aleyna Çakır'ın ölümü gündemde konuşulan olaylar arasında yer alıyor. İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın babası Müge Anlı'ya konuk oldu. Aleyna Çakır'ın arkadaşı telefonla bağlanarak yeni bilgiler paylaştı. Vatandaşlar Aleyna Çakır katili kim? Aleyna Çakır nasıl öldü? sorularının yanıtını araştırıyor.

ÜMİTCAN UYGUN CANLI YAYINA BAĞLANDI

Ümitcan Uygun: "Anne babanın ağlamasına inanmıyorum..." derken anne baba stüdyoda sinir krizi geçirdi.

ALEYNA'NIN ARKADAŞI BAĞLANDI

Müge Anlı'ya bağlanan ve ismini vermek istemeyen izleyici Aleyna Çakır'ın arkadaşı olduğunu ve bir akşam Ümit'in yaptıklarını ve konuşmalarını aktardı. Arkadaşını bebeğiyle tehdit ettiğini anlattı. Aleyna Çakır'ın kendisine okumak istediğini belirtti.

Ümit'in Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm. Kimsenin ruhu duymaz, dediğini iletti.

ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR?

Aleyna Çakır’ın cansız bedeni sevgili Ümitcan Uygun tarafından bulunmuş ve intihar ettiği iddia edilmişti. Ümitcan Uygun tarafından paylaşılan bir video söz konusu ölümün intihar değil, cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Ümitcan Uygun'un tarafından paaylaşılaan videoda, sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra da videoya çektiği görülüyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği de iddia ediliyor.

Ailesi yüzünden intihar ettiği iddia edilen, Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Öne sürelen iddilardan biri de Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadığı, yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderildiği.