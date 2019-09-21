Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 276.526
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Alev topuna döndü... Mucize kurtuluş

Alev topuna döndü... Mucize kurtuluş

Alev topuna döndü... Mucize kurtuluş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yan yatan kamyonet alev alev yandı. Hurda yığınına dönen kamyonetin sürücüsü son anda çıkarak ölümden döndü.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Dondurulmuş gıda taşıyan kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.  Kaza sonrası sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kamyonetten alevler yükselmeye başladı. Sürücü araçtan son anda çıkmayı başardı.

Kazayı görenler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Otoyol görevlileri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kamyonete müdahale etti. İtfaiyenin 15 dakika süren çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen kamyonet otoyol görevlileri tarafından vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yara almayan sürücü kaza ile ilgili ifade vermek için karakola götürüldü.

DHA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cem Yılmaz'dan Reynmen açıklaması
Aşkları evliliğe mi gidiyor?
Anne Kardashian'a koruma dayağı 
Songül Karlı oğluyla birlikte görüntülendi
Onur Tuna'dan 'Doktor Ferman' yorumu
<p>Olayın PKK´yla bağlantısı tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı olayı derinleştirilmişti. Yapıl

Pendik´te Orman Kundaklamaya Çalışan Hainin Kimliği Belli Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzmanlar şok eden belirtiyi açıkladı: Sıkça 'şey' diyorsanız!

Marmaray, karşı çıkanlara cirosuyla cevap verdi