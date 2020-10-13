Aleo vera nedir, nasıl kullanılır? Aleo vera bitkisinin faydaları nelerdir?

Aleo vera birçok faydası dokunan bir bitki olmakla beraber, ağız yolu ya da cilde sürülerek kullanılmaktadır. Bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve sindirimi sistemine iyi gelen Aleo vera tıbbi sarısabır olarak da adlandırılır.

ALEO VERA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Aloe Vera bitkisi iki şekilde kullanılır. Bunlardan biri ağız yolu ile diğeri ise cilde uygulanan şekildedir. Ağız yolu ile tüketilmesi vücudun sindirim, boşaltım ve sinir sistemine fayda sağlar, cilde uygulanarak tüketildiğinde ise cilt için şifa olmaktadır.

Aloe Vera bitkisinin dibinden bir yaprağını alın ve kökten uca doğru küçük küçük kırıklarla bitkiyi ayırın. İçerisinde bulunan jeli, ağız yolu ile veya cilde temas ile tüketebilirsiniz.

ALOE VERA FAYDALARI NELERDİR?