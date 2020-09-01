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  3. Aleni nedir, ne demek? Aleni TDK kelime anlamı nedir?
01 Eylül 2020 Salı 15:41 | Son Güncelleme:

Aleni nedir, ne demek? Aleni TDK kelime anlamı nedir?

Aleni nedir, ne demek" Aleni TDK kelime anlamı nedir"

Aleni kelimesin günlük hayatta karşımıza çıkan konular arasında yer alıyor. Dilimize Arapça'dan geçen Aleni kelimesi, TDK aracılığıyla açıklanmıştır. Türkçe'de çeşitli kelimelerle ile karşımıza çıkan Aleni kelimesi nedir sorusunun yanıtını sizin için derledik.

Aleni, okuduğumuz kitaplar ya da televizyon programlarında sıklıkla karşılaştığımız kelimeler arasında yer almaktadır. Arapça’dan dilimize geçmiş olan Aleni kelimesinin karşılığı Türk Dil Kurumu’nun internet sitesi üzerinde paylaşılmaktadır.

ALENİ KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Sıfat olan bu sözcük, Türkçe’ye Arapça’dan geçmiştir. TDK tarafından sözcüğün anlamı; açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan olarak aktarılmıştır.

Aleni kelimesi, “ortada olma ve açık olma” olarak en net haliyle tanımlanır. Herkes tarafından bilinen ve ulu orta yapılan işler için kullanılır.

Bu kelimenin kullanımı için “Aleni bir şekilde boşanmak istediğini söyledi, sen bunu neden anlamak istemiyorsun?” şeklinde bir örnek verilebilmektedir. Bu kelime ile bağlantılı diğer terimler ise; aleniyet, alenilik, alenileşme ve alenileşmek olarak sıralanmaktadır.

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