Aleni nedir, ne demek? Aleni TDK kelime anlamı nedir?

Aleni, okuduğumuz kitaplar ya da televizyon programlarında sıklıkla karşılaştığımız kelimeler arasında yer almaktadır. Arapça’dan dilimize geçmiş olan Aleni kelimesinin karşılığı Türk Dil Kurumu’nun internet sitesi üzerinde paylaşılmaktadır.

ALENİ KELİMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Sıfat olan bu sözcük, Türkçe’ye Arapça’dan geçmiştir. TDK tarafından sözcüğün anlamı; açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan olarak aktarılmıştır.

Aleni kelimesi, “ortada olma ve açık olma” olarak en net haliyle tanımlanır. Herkes tarafından bilinen ve ulu orta yapılan işler için kullanılır.

Bu kelimenin kullanımı için “Aleni bir şekilde boşanmak istediğini söyledi, sen bunu neden anlamak istemiyorsun?” şeklinde bir örnek verilebilmektedir. Bu kelime ile bağlantılı diğer terimler ise; aleniyet, alenilik, alenileşme ve alenileşmek olarak sıralanmaktadır.