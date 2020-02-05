Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,6062
  • 300.192
  • 122136
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Aldatıldığı için araçtan kaçmış

Aldatıldığı için araçtan kaçmış

Aldatıldığı için araçtan kaçmış

Adana Ceyhan’da sevgilisi Murat A. ve onun arkadaşı İsmet D. ile birlikte eğlenceden dönen Mehtap Ateş, iddialara göre aldatıldığını öğrendi.

Soner KAN

Tartışma sırasında İsmet D.’den aracı durdurmasını isteyen Mehtap Ateş, ters yola geçerek koşmaya başladı. Genç kadına önce Yener C., sonra da Hasan Ö. çarpıp ölümüne neden oldu. Paniğe kapılıp arkadaşı ile birlikte kaçan Murat A. daha sonra geri döndü. Ceset parçalarını görünce durumu polise bildirdi. Murat A., önce sevgilisinin ‘tuvalet ihtiyacı’ için araçtan indiğini söyledi polis kamera kayıtlarını gösterince olayı itirfa etti. Murat A. ve İsmet D.  tutuklandı.


Demet Özdemir'in yeni ilişkisine aile onayı
'Günahtır, yapmayın!'
Engin Altan Düzyatan'dan proje açıklaması
Pınar Altuğ'un taciz isyanı!
Muhteşem Yüzyıl'ın ünlü oyuncusuna 16 yıl 8 ay hapis cezası!
<p>Kadirli ilçesine bağlı Tozlu Köyünde bulunan tarihi Anavarza Antik Kenti bölgesinde inşa edilen R

1800 Yıllık Tarihi Roma Köprüsü Zamana Meydan Okuyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

2020'nin en güçlü ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada

Ocak ayında en çok kim sattı? İşte otomobil satışlarının ilk 10 markası