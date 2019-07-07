Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde bu yıl 5.'si düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği’nde çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.

 Alanya’nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi’nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı’nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu.

Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, 5'i kadın 6 kişi çadırların altında kalarak yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü.

Şenliğe katkılan vatandaşlar olayın şokunu üzerlerinden atamazken, yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.

İHA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e romantik jest!
Takipçisi ateş püskürdü: Sanırsın...
Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Sevgilisine rakip oluyor 
<p>Biri kalbimi kırdıktan sonra şirinlik yapıp gönlümü almaya çalışınca böyle tepki verebiliyorum :)

Kırdığın Kalbimi Şirinlik Yaparak Onaramazsın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor