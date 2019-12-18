Alanya TOKİ 2019 başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Alanya projeleri nerelerde?

Alanya TOKİ 2019 başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık tarihinde başladı ve 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği proje dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasını hedefleniyor. Alanya'da ikamet edenler Alanya TOKİ 2019 başvurusu nasıl yapılır? merak ediyor. İşte yanıtı..

TOKİ ALANYA PROJESİ NEREDE?

ANTALYA ALANYA 250/100000 TOPLU KONUT PROJESİ 175 2+1 daire, 75 3+1 daire toplam 250 daire 16.12.2019 -15.01.2020 TC. Ziraat Bankası AŞ.

ALANYA TOKİ 2019 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BANKADA YAPILACAK İŞLEMLER:

Başvuruların kabul edileceği yer: T. C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri

Başvuru sahipleri;

Nüfus Cüzdanı ile birlikte;

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları “Belgeyi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”

Yetkili banka Şubelerinde “Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi” imzalayacaktır.

Başvuru işlemleri sırasında;

2+1 konutlar için; 500-TL (beşyüztürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

3+1 konutlar için; 1.000-TL (bintürklirası) başvuru bedeli alınacaktır.

(Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER:

Başvuru sahibi;

• E-devlet üzerinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan “Konut İşyeri Başvuru” hizmeti ile başvuru yapabilmektedir.

• Başvuru ekranında, bilgilendirme ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

• E-Devlet üzerinden yapılan başvurunun tamamlanması için ilgili banka tarafından SMS ile tarafınıza iletilen hesap numarasına Başvuru Bedeli’nin yatrılması gerekmektedir.

• Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip edebilirsiniz.

• Internet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirilecek başvuru bedeli ödemelerinde sahte SMS bilgilendirmesine karşı dikkatli olunması ve hesabın adınıza başvuru işlemi için açılmış hesap olduğundan emin olunması önemle duyurulur.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.